Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок

Россия и Саудовская Аравия совместно взяли под контроль цены на нефть, написал в своей статье для австралийского журнала Strategist профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал.

“Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия”, — указывает Сайкал.

По словам ученого, Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+, чтобы стабилизировать нефтяной рынок.

Сайкал отметил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с КНР и РФ. Страна уже получила приглашение в БРИКС. Помимо этого она хочет еще и присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.

Профессор также указал, что между главой России Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Салманом весьма хорошие отношения. По его словам, в ходе саммитов G20 наследный принц общался с российским президентом по-дружески.