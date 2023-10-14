Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

Взаимный товарооборот России и Индии составил 50 млрд долларов в год. Такую цифру назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Спикер верхней палаты парламента оценила торгово-экономическое сотрудничество двух стран на встрече с председателем народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.

По словам Матвиенко, взаимный товарооборот за последние полтора года, вырос в пять раз, и это «небывалая история».

«Раньше было около 10 миллиардов, сейчас уже около 50 миллиардов долларов объём взаимного товарооборота»,– заявила председатель Совета Федерации.

Она отметила, что потенциал стран не исчерпан, отношения в разных сферах, включая экономическую, развиваются «по нарастающей, поступательно». Активное взаимодействие будет продолжено.

Матвиенко добавила, что в России создана парламентская группа дружбы Федерального собрания и парламента Индии. Однако пока она не начала работу,