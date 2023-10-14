CBC: Канада может стать мировым рекордсменом по добыче нефти
Канада может стать мировым лидером по росту добычи нефти в 2024 году. Такое мнение высказал главный аналитик S&P по канадским нефтяным рынкам Кевин Бирн, информирует CBC.
В следующем году добыча нефти в Канаде может увеличиться на 10% благодаря нефтеносным пескам. На сегодняшний день страна добывает примерно 4,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, а к концу 2024 года показатель может стать больше примерно на 500 000 баррелей до 5,3 млн баррелей в сутки, пишет ИА Красная Весна.
По словам Бирна, основной прирост могут дать нефтеносные пески провинции Альберта. Помимо этого ожидается, что добыча увеличится в Западной Канаде и на морских платформах возле Ньюфаундленда и Лабрадора.
«Частично рост будет обеспечен за счет снижения общего объема добычи в 2023 году, которое произошло из-за технического обслуживания на объектах добычи на нефтеносных песках», – говорит Кевин Бирн.
Сегодня уже завершается расширение трубопровода Trans Mountain, по которому нефть поступает на Западное побережье из Альберты. Как только расширение завершится полностью, то пропускная способность увеличится.
Эксперт также отметил, что рост добычи будет происходить за счет повышения эффективности добычи, а не при помощи новых инвестиций. При этом в 2025 и 2026 годах, как говорит Бирн, добыча расти уже не будет.