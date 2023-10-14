CBC: Канада может стать мировым рекордсменом по добыче нефти

Канада может стать мировым лидером по росту добычи нефти в 2024 году. Такое мнение высказал главный аналитик S&P по канадским нефтяным рынкам Кевин Бирн, информирует CBC.

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В следующем году добыча нефти в Канаде может увеличиться на 10% благодаря нефтеносным пескам. На сегодняшний день страна добывает примерно 4,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, а к концу 2024 года показатель может стать больше примерно на 500 000 баррелей до 5,3 млн баррелей в сутки, пишет ИА Красная Весна.

По словам Бирна, основной прирост могут дать нефтеносные пески провинции Альберта. Помимо этого ожидается, что добыча увеличится в Западной Канаде и на морских платформах возле Ньюфаундленда и Лабрадора.

«Частично рост будет обеспечен за счет снижения общего объема добычи в 2023 году, которое произошло из-за технического обслуживания на объектах добычи на нефтеносных песках», – говорит Кевин Бирн.

Сегодня уже завершается расширение трубопровода Trans Mountain, по которому нефть поступает на Западное побережье из Альберты. Как только расширение завершится полностью, то пропускная способность увеличится.