Баку может принять участие в создании газового хаба в Турции

Азербайджан может принять участие в создании газового хаба в Турции. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает Gazete Duvar со ссылкой на агентство Anadolu.

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В рамках Российской энергетической недели, прошедшей в Москве, Новак рассказал, как продвигается проект газового центра в Турции.

«Совместно с «Газпромом» и BOTAŞ подготовлена дорожная карта, и в настоящее время идёт соответствующая работа. Надеюсь, что подписание дорожной карты состоится в ближайшее время, что позволит нам продвинуться в реализации проекта», – сказал Новак.

По его словам, не только Турция и Россия проявляют большой интерес к проекту. Есть и другие возможные участники.

«Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте», – сказал вице-премьер.