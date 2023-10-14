Баку может принять участие в создании газового хаба в Турции
Азербайджан может принять участие в создании газового хаба в Турции. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает Gazete Duvar со ссылкой на агентство Anadolu.
В рамках Российской энергетической недели, прошедшей в Москве, Новак рассказал, как продвигается проект газового центра в Турции.
«Совместно с «Газпромом» и BOTAŞ подготовлена дорожная карта, и в настоящее время идёт соответствующая работа. Надеюсь, что подписание дорожной карты состоится в ближайшее время, что позволит нам продвинуться в реализации проекта», – сказал Новак.
По его словам, не только Турция и Россия проявляют большой интерес к проекту. Есть и другие возможные участники.
«Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте», – сказал вице-премьер.
По его словам, целесообразно создать электронную торговую площадку для Европы, и особенно для Юго-Восточной Европы, чтобы «устанавливать цены на газ в зависимости от объемов, которые будут там продаваться».