В Венгрии заявили о праве на самостоятельное выстраивание энергобаланса

У ЕС нет права указывать Будапешту, как решать энергетические проблемы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что на юго-востоке Европы наблюдается проблема с пропускной способностью газотранспортной системы. Проблему необходимо решать, иначе регион останется без больших объемов газа, включая поставки из Турции и Азербайджана.

Исходя из этого Будапешт запросил финансовую помощь Евросоюза. Но в Брюсселе «не очень-то рады» решать энергетические проблемы региона.

«Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс», — сказал Сийярто.

Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Задействованы маршруты через Сербию (из «Турецкого потока») и Австрию. Контракт рассчитан на 15 лет.