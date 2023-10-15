Силуанов объяснил причину роста процентных ставок мировых центробанков
Высокие траты западных стран во время пандемии COVID-19 и дополнительные инфляционные факторы привели к росту ставок мировых центробанков. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в Марракеше.
"Наши коллеги констатировали, что высокие процентные ставки буду сохраняться и в среднесрочной перспективе", - сказал он (слова министра передаются в Telegram-канале Минфина).
Силуанов отметил, что сегодня необходимо приводить в нормальное состояние бюджеты, потому что понижение ключевой ставки невозможно без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсным обеспечением.
"Мы видим прекрасно, как это происходит в Российской Федерации. Но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике", - заключил министр.