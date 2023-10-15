Неожиданный конкурент вытеснил Италию из лидеров по поставкам вина в Россию

Литва, Грузия и Латвия с января по август 2023 года стали крупнейшими поставщиками вина на российский рынок, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade. В общей сложности тройка лидеров поставила в Россию продукцию на $317,5 млн. В то же время импорт вина из Италии сократился на 4%. Как следствие, республика уступила свою позицию Латвии.

По данным агентства, за восемь месяцев 2023 года Литва смогла нарастить поставки в Россию на 20,6%. Импорт грузинского вина увеличился на 19,4%, до $112,1 млн, а Латвия увеличила поставки на 18,5%, до $79,5 млн. Авторы исследования также отметили, что балтийские республики сами закупают вино за рубежом, в том числе в Италии ($59,3 млн), Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).

В октябре представители виноторговой компании Fort предупредили о скором исчезновении из российских магазинов недорогих вин итальянского и испанского производства. Эксперты связывают это с повышением пошлины. В частности, речь идет о винах, стоимость которых варьировалась от 500 до 700 рублей за бутылку.