Министры G20 указали на проблемы, влияющие на восстановление мировой экономики

Высокая инфляция, накопление странами задолженности и геоэкономическая фрагментация негативно влияют на восстановление мировой экономики, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам заключительной министерской встречи Группы двадцати под председательством Индии. Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в заключительном заседании.

"Члены "двадцатки" указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация", - говорится в сообщении по итогам встречи, которая прошла 12-13 октября 2023 г. в Марракеше.