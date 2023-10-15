Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики
Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках выездного годового собрания МВФ и Группы Всемирного банка. Встреча прошла в Марокко.
Глава Минфина РФ заявил, что невозможно игнорировать проблему госдолга развитых стран.
«Долговой кризис – это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран», – сказал Силуанов.
По его мнению, МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация «только усугубляется».
Министр также предупредил о продолжающейся фрагментации мировой экономики. Он полагает, что данная фрагментация становится основным риском прогноза МВФ. Количество вводимых вредоносных торговых ограничений с 2008 года увеличилось практически в десять раз.
По словам Силуанова, МВФ следует оценить негативное влияние торговых барьеров на мировую экономику, а также предложить конкретные решения по их отмене.
На заседании отмечалось, что восстановление мировой экономики остаётся неустойчивым.
По прогнозу МВФ, в 2023 году прирост мирового ВВП составит 3,0%, что существенно ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия (3,8%). Инфляция останется на повышенном уровне в обозримой перспективе (6,8% в 2023 г. со снижением до 4,0% к 2026 г.). Уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90 процентов.