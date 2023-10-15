Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики

Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках выездного годового собрания МВФ и Группы Всемирного банка. Встреча прошла в Марокко.

Глава Минфина РФ заявил, что невозможно игнорировать проблему госдолга развитых стран.

«Долговой кризис – это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран», – сказал Силуанов.

По его мнению, МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация «только усугубляется».

Министр также предупредил о продолжающейся фрагментации мировой экономики. Он полагает, что данная фрагментация становится основным риском прогноза МВФ. Количество вводимых вредоносных торговых ограничений с 2008 года увеличилось практически в десять раз.

По словам Силуанова, МВФ следует оценить негативное влияние торговых барьеров на мировую экономику, а также предложить конкретные решения по их отмене.

На заседании отмечалось, что восстановление мировой экономики остаётся неустойчивым.