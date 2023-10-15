Эскалация на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке несет риски резкого роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области энергетики Максима Канищева.

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По его словам, некоторые сценарии дальнейшего обострения ситуации в регионе могут привести к четырехкратному удорожанию нефти — до $400 за баррель марки Brent. В качестве исторической аналогии Канищев привел энергетический кризис 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти странам, поддержавшим Израиль в войне. Это вызвало четырехкратный рост цен на нефть.

По мнению эксперта, в случае повторения такого сценария $400 за баррель покажутся дешевыми. Это полностью разрушит экономику США и ЕС, которые не смогут заместить выпадающие объемы. Даже ожидания подобной ситуации уже толкают цены вверх, отметил Канищев. Чем дольше будет длиться конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее будет это влияние на стоимость нефти.