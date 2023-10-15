Эксперт рассказал о рисках отказа ЕC от поставок газа из России
Поставки газа из России важны для сдерживания роста цен на энергоносители, рассказал президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли. Об этом пишет ТАСС.
Глава компании отметил, что Европа в 2023 году получает российский газ в значительно меньших объемах, чем в 2021 году. Вместе с тем, его поставки служат стабилизирующим фактором для рынка, они необходимы для того, чтобы не допустить дальнейший рост цен на энергоресурсы.
«Если зима будет холодной, без российского газа [Европа] будет вынуждена пойти на порционное потребление», — пояснил Давиде Табарелли.
Аналитик заметил, что подземные газовые хранилища в Европе заполнены почти полностью. Вместе с тем, добавил он, в случае холодной зимы потребуются импорт и закупки.
Эксперт уточнил, что до кризиса Италия закупала у России 29 млрд куб. м, в прошлом году получила 14 млрд куб. м, в этом — 3,5 млрд.
Он добавил, что полностью заместить российские поставки не удается, так как газ импортируется из стран, в которых есть внутренние проблемы. На их фоне они не могут поставлять топливо в полном объеме.
В результате, констатировал он, любой конфликт или инцидент участники рынка воспринимают негативно, нервно, что вызывает немедленный рост цен на ресурс.