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Республика Сербская заявила о планах договориться о поставках российского газа

Министр Республики Сербской Радован Вишкович заявил, что страна намерена подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца 2023 года. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Республика Сербская заявила о планах договориться о поставках российского газа
© Unsplash

Вишкович подчеркнул, что получил подтверждение планам о контракте во время встречи с вице-премьером Александром Новаком, в которой также приняло участие руководство «Газпрома».

«Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», — отметил он.