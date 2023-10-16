Стали известны регионы РФ с самым богатым населением
Эксперты составили рейтинг регионов России по доходам населения. Как пишет РИА Новости, считали среднедушевые доходы по итогам второго квартала 2023 года, учитывая расходы населения на приобретение необходимых продуктов и товаров.
Самые высокие доходы, согласно рейтингу, были на Ямале, в Ненецком автономном округе, на Чукотке, Колыме, в Москве, Санкт-Петербурге, в Югре и на Сахалине. Таким образом, в лидерах рейтинга, кроме двух столиц, северные и дальневосточные регионы страны.
Среди аутсайдеров – южные регионы России. На последних местах рейтинга расположились Карачаево-Черкессия, Тыва, Ингушетия, Калмыкия и Ставрополье.
Ранее «СП» писала о том, что указ президента России о введении обязательной продажи валютной выручки экспортёрами оказал пока психологический, а не экономический эффект на курс доллара к рублю.