СМИ сообщили об отсутствии изменений в переговорах по зерновой сделке

Источник РИА Новости в администрации президента Турции заявил об отсутствии изменений в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки.

"Нет, на данный момент никаких изменений. Переговорный процесс ведется по линии ООН , буквально недавно прошли встречи в Москве и в Стамбуле", - сказал источник.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку в случае соблюдения всех требований. Также в МИД России уточняли, что альтернатива зерновой сделки - проект переработки 1 млн т зерна в Турции.