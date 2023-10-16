Власти РФ рассматривают привязку курсовых пошлин к мировым ценам

Власти РФ изучают целесообразность в корректировке механизма экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, путем включения мировых цен на товары в формулу расчета. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что благодаря данному шагу в стране сможет отменяться пошлина не только при падении курса рубля, но и при снижении мировых цен ниже определенного уровня.

По словам участников рынка, выбор индикатора и установление пороговой цены для отмены пошлины являются важными вопросами.

Подчеркивается, что изменение механизма экспортных пошлин позволит смягчить условия для экспортеров. Источник издания в правительстве не привел детали расчета, однако отметил, что принятие решения возможно в течение двух-трех недель.

При этом собеседники также указывают на риск использования индексов недружественных государств.