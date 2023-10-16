Минфин объяснил рост цен на топливо в России

Министерство финансов России считает, что рост цен на топливо, который произошел в сентябре, связан не с корректировкой демпфера, а с действиями перекупщиков. Они скупали предназначенное для рынка РФ топливо и перепродавали его на внешних рынках, сказал в интервью "Ведомостям" заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, если демпфер был скорректирован с 1 сентября, то фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. Топливо же стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту - тогда НПЗ еще получали компенсацию по демпферу в полном объеме по старым правилам, сказал он.

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"Поэтому увязывать подорожание с изменениями демпфера, на мой взгляд, не совсем корректно. В первую очередь надо смотреть на процессы, которые происходили на внутреннем рынке. Если анализировать статистику, невооруженным глазом видно, что если в 2021 году за семь месяцев объем дизеля для получения демпфера был заявлен в размере 21,1 млн тонн, то за семь месяцев 2023 года - уже 28,7 млн тонн", - заметил Сазанов.

Замминистра пояснил, что согласно этим данным, рост предложения на рынке дизеля должен был составить 30%. Но на практике все сложилось несколько иначе. Часть объемов, которые НПЗ продавали на внутреннем рынке и за которые получали выплаты, приобретали перекупщики и вывозили за рубеж, что снизило объем предложения на внутреннем рынке.

"На мой взгляд, именно в этом главная причина роста цен, а не в корректировке демпфера", - сказал он.

Сазанов добавил, что перекупщики вряд ли аффилированы с НПЗ, это были обычные спекулянты.

"Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков", - объяснил он.

О корректировке демпфера

Российские власти решили внести поправки в налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

До этого нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.