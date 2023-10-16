Цена нефти стабилизировалась после роста на ситуации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в понедельник оказались стабильны, оставаясь выше 90 долларов за баррель за счет ситуации на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.49 растет на 0,07%, достигая 90,95 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на символические 0,08%, до 86,42 доллара, передает РИА «Новости» .

В конце прошлой недели цена декабрьских фьючерсов на Brent, прибавив около 5%, превысила 90 долларов за баррель. Инвесторы ожидают развития событий на Ближнем Востоке: рынки опасаются, что наземная операция Израиля в Газе может привести к эскалации, в конфликт может также быть вовлечен Иран. Эта ситуация будет угрожать нефтяным поставкам.