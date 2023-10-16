Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.