В России оценили влияние санкций на инвестклимат регионов

Масштабные международные санкции, введенные западными странами в отношении России, привели к снижению инвестиционной привлекательности четверти регионов РФ по итогам 2022 года. Об этом рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Среднее значение индекса инвестиционного потенциала российских регионов в прошлом году снизилось до 0,58 пункта с 0,61 в 2020-2021 годах. При выставлении итоговой оценки учитывались ряд факторов, включая уровень инфраструктурной обеспеченности и степень социального развития (наличие достаточного числа квалифицированных кадров — прим. «Ленты.ру»).

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По итогам исследования в группе B c ранжированием от среднего до умеренно низкого уровня инвестпривлекательности оказались в общей сложности 45 российских регионов. К категории С (низкий уровень) эксперты отнесли 15 субъектов. При этом санкции оказали влияние преимущественно на деловой климат западных приграничных регионов. С учетом введенных ограничений и продолжения боевых действий на Украине инвестиционные вложения туда за последнее время стали более рискованными, пришли к выводу аналитики.

В группу С по итогам 2022 года вошли Адыгея, Ингушетия, а также ряд национальных республик Северного Кавказа и Сибири. Инвестиционная привлекательность также ухудшилась в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Специалисты связали подобную динамику с рядом факторов, включая ограниченность авиасообщения и трудности в логистических цепочках. В среднесрочной перспективе трансформация экономики продолжит оказывать давление на инвестпотенциал российских регионов, заключили в «Эксперт РА».