В России признали нежелание Турции заключать соглашение о налогах

Россия предлагает нейтральным странам обновить действующее или подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), но пока не может договориться о нем с ключевыми партнерами. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Он признал, что довести процесс до конца удалось только с Оманом, а вот Турция остановила переговоры, потому что не видит в них интереса для себя. Активные контакты продолжаются только с ОАЭ, но они не близки к завершению.

Сазанов назвал предложение Москвы по формуле 10-10-10 компромиссным, позволяющим стране привлекать иностранные инвестиции, а не терять национальную налоговую базу.

Речь в формуле идет о выплате дивидендов, процентов и роялти со ставкой налога 10 процентов, что увязано со ставками, которые предлагаются в специальных административных районах (САР) для тех, кто переехал туда из иностранных юрисдикций.

В Минфине не исключили некоторых льгот, выпадающих из потенциального соглашения с какой-то страной, но только в особых случаях. Например, если есть рост торгового оборота с какой-то страной или ее удобство для переориентации на другие рынки. А вот исключений для холдинговых компаний, которые хотят только преференций по налогам, не будет.