Счетная палата предложила ввести ввозную пошлину на вейпы

Счетная палата России предложила повысить до 5% ввозную таможенную пошлину на электронные сигареты и другие подобные изделия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение ведомства на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

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В документе отмечается, что итоги проверок СП доказали необходимость выравнивания уровня обложения изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции ввозными пошлинами с помощью увеличения ставки на подсубпозицию «Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства» до 5% таможенной стоимости.

«Потенциальные резервы доходов федерального бюджета при сохранении объемов ввоза электронных изделий на уровне 2022 года составят более 1,5 млрд рублей», — указано в заключении.

В СП считают, что изменения также поспособствуют достижению национальной цели развития по сохранению населения, здоровья и благополучия граждан.