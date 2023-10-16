В Минэкономразвития рассказали о "новом равновесии" курса рубля

В Минэкономразвития РФ рассказали о "новом равновесии" курса рубля в 2024 году
Минэкономразвития РФ по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рублей за доллар в 2024-2026 годах. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он отметил, что, принимая во внимание рост сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, прогнозируется дальнейшая стабилизация курса рубля в 2024-2026 годах.
"С учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников.
Также в ведомстве сообщили, что профицит торгового баланса России в 2023 году составит 145 млрд руб., что соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы. Если же говорить о среднесрочной перспективе, то здесь очевидно, что торговый баланс будет продолжать свой рост.
"Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - объяснил Решетников.
Ранее стало известно, что, согласно данным, представленным ООН, в 2023 году РФ будет одной из немногих стран G20, чье экономическое развитие ускорится. Об этом было сказано на Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД). РФ предрекли повышение ВВП на 2,2% в текущем году и на 2% - в 2024-м.