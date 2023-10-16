В Минэкономразвития рассказали о "новом равновесии" курса рубля

Минэкономразвития РФ по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 рублей за доллар в 2024-2026 годах. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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Он отметил, что, принимая во внимание рост сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, прогнозируется дальнейшая стабилизация курса рубля в 2024-2026 годах.

"С учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников.

Также в ведомстве сообщили, что профицит торгового баланса России в 2023 году составит 145 млрд руб., что соответствует среднему уровню за 2020-2021 годы. Если же говорить о среднесрочной перспективе, то здесь очевидно, что торговый баланс будет продолжать свой рост.

"Его восстановление обеспечивается опережающим ростом экспорта при более сдержанном росте импорта", - объяснил Решетников.