Путин рассказал об инвестициях в ЕАЭС в рамках проекта «Один пояс — один путь»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже получили около $24 миллиардов инвестиций в рамках инициативы «Один пояс — один путь», рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

«Страны ЕАЭС в ходе совместной работы в рамках инициативы «Один пояс — один путь» уже обеспечили $24 млрд инвестиций», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что объем инвестиций растет, потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов — выгодных не только странам, получающим кредиты в рамках инициативы, но и Китаю, который от реализации этих проектов имеет условия для большего развития.

Форум «Один пояс — один путь» проходит 17–18 октября в Пекине. «Один пояс — один путь» — международная инициатива Китая, призванная усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры между странами Центральной Азии, Европы и Африки, что будет способствовать их развитию торговых отношений с Китаем.