Предсказано сохранение высоких цен на газ в Европе в ближайшие годы

Цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне до 2027 года, составив в среднем не менее 450 долларов за тысячу кубометров, следует из прогноза Международного энергетического агентства, на который ссылаются «Ведомости».

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Как ожидается, в 2024 году цена на газ в Европе будет находиться в диапазоне от 500 до 535 долларов за тысячу кубометров. В последующие два года, предсказывают эксперты, на фоне ввода новых СПГ-заводов она начнет снижаться, но все равно останется на уровне, который более, чем вдвое превышает показатели 2016-2020 годов.

Ранее газ в Европе подорожал почти на 15 процентов на фоне снижения закупок Египтом у Израиля, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны с группировкой ХАМАС. Страна использует часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное предпочитает экспортировать в виде СПГ.