В Японии отреагировали на решение РФ о приостановке импорта рыбы

В Министерстве сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии отреагировали на приостановку Россией импорта японской рыбной продукции. Там назвали данную меру «несправедливой», передает агентство Киодо.

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Россельхознадзор в связи с началом сброса воды с аварийной японской АЭС «Фукусима» принял решение присоединиться с 16 октября к ограничительным мерам КНР в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

Ограничения ввели до предоставления исчерпывающих сведений, необходимых для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами.

Представители японского ведомства подчеркнули, что данный шаг вызывает сожаление. Решение, как заявили они, «не основывается на научной базе».

Власти Японии потребовали его отозвать.