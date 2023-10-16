Биткоин подскочил на фоне слухов из США
Биткоин подорожал примерно на 4,5% на утренних торгах в понедельник на фоне слухов о том, что биржевой фонд биткоинов (ETF) может быть одобрен в ближайшие месяцы. Это породило «бычьи надежды», сообщает издание Coindesk.
Рыночный аналитик eToro Саймон Питерс считает, что новости из США о ETF-заявке от компании Grayscale потенциально могут иметь очень серьезные последствия для рынка биткоинов.
«История с разрешением ETF уже несколько месяцев является доминирующей на рынке биткоинов, — отметил эксперт. — Среди инвесторов продолжают расти надежды на то, что мы сможем увидеть эти продукты на рынке рано или поздно».