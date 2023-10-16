Силуанов: на решение социальных вопросов в РФ выделяется 30% средств бюджета
Несмотря на увеличение оборонного бюджета РФ в 2024 году почти на 70%, приоритет все равно отдается социальным вопросам. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
«Многие говорят, что у нас „военный“ бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — сказал Антон Силуанов.
Его слова приводит telegram-канал Минфина РФ. Он также подчеркнул, что на решение социальных проблем выделяется больше 30% средств федерального бюджета.