Индия добилась увеличения скидок на российскую нефть в два раза

За последние два месяца скидки на российскую нефть, которую импортируют индийские предприятия, выросли в два раза — до 8-10 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет The Times of India.

Добиться такого результата государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), на которые приходится две трети переработки нефти в стране, смогли за счет сокращения закупок. После роста скидок доля российского сырья в общем нефтяном импорте Индии вновь увеличилась с 33 процентов в августе до 38 процентов в сентябре.

Если в августе закупки российской нефти у государственных НПЗ упали на 30 процентов, то в сентябре выросли на 25 процентов, и на этом остановились. К тому же, как отмечает издание, теперь компании предпочитают приобретать сырье от перекупщиков, чтобы получить дополнительную скидку и избежать сложностей с оплатой.

Деньги переводятся в долларах США или дирхамах ОАЭ, которые привязаны к доллару. Какое-то время компании пытались использовать китайские юани, однако правительство выразило неодобрение такому подходу. Что касается оплаты в рупиях, то эта практика практически прекращена из-за сложностей вывода индийской валюты из страны.

Ранее сообщалось, что в июле средняя цена российской нефти в индийских портах составила 68,09 доллара за баррель. В июле 2022 года стоимость барреля там же достигала почти 100 долларов.