Цены на газ в Европе снизились

Стоимость фьючерсных контрактов на поставки газа в ноябре 2023 года снизилась на пять процентов в сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии и составила примерно 565 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Как сообщает Bloomberg, топливные котировки по индексу нидерландского хаба TTF упали после повышения более чем на 40 процентов на прошлой неделе во многом на фоне прогнозов метеорологов о грядущем потеплении в регионе. Так, специалисты из компании Maxar Technologies ожидают, что средние температуры во Франции, Германии и других частях региона вернутся к норме в ближайшие несколько дней после нынешнего похолодания.

Кроме того, на ситуацию с ценами на газ в Европе также оказывает влияние восстановление поставок из Норвегии, являющейся крупнейшим поставщиком этого вида топлива на энергетическом рынке ЕС. В совокупности вышеперечисленные факторы способствуют снижению рисков сбоя поставок, которые захлестнули регион после начала войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС, пришли к выводу эксперты.