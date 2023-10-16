Силуанов допустил изменение налогообложения в стране

Есть готовность к будущему изменению ставок базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в следующем бюджетном цикле. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов .

Антон Силуанов уже заявлял, что в ближайшие три года возможны изменения налоговых ставок в России. Он отметил, что налоговые маневры проводятся с учетом текущих требований и приоритетов в финансово-экономической политике, и эти вопросы будут детально обсуждаться с бизнесом перед принятием взвешенных решений.