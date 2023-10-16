Новак: цена нефти до 2035 года установится в районе $100 за баррель

«Недавно были цены 95 долларов. Сейчас нефть стоит 85-90 долларов. Если пролонгировать до 2035 года, то, с точки зрения математики, цена на нефть будет плюс-минус 100 долларов», — сказал Александр Новак в эфире «Соловьёв Live».

По его словам, энергетический баланс в мире к 2035 году особо не изменится, но через 50 лет будет иначе: мировая экономика пройдёт пик потребления нефти и газа, их доля сократится с текущих 85% до 60%, вырастет значение возобновляемых источников энергии и атома, подчеркнул Новак.