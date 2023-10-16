Российские нефтяники столкнулись с новой проблемой в Индии

Представители правительства Индии задержали оплату минимум семи партий российской нефти, предназначавшихся местным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Оплата по прерванным операциям до сих пор не произведена. Таким образом, индийские НПЗ дожидаются своих партий российской нефти с конца сентября 2023 года. Задержка в оплате была обусловлена тем, что власти азиатской страны негативным образом относятся к участившимся за последнее время случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий. Еще одним альтернативным вариантом для оплаты российской нефти помимо юаня рассматривался арабский дирхам. Однако сырьевые поставщики из РФ отказались проводить операции по вышеуказанным грузам в валюте ОАЭ.

Представитель местного Министерства финансов уточнил, что у властей азиатской страны нет соответствующих полномочий для запрета частным компаниями закупать нефть у российских поставщиков за юани. Однако у правительства есть рычаги давления для замедления сроков подобной оплаты и усложнения проведения операций в китайской валюте.

«Правительство не остановит это (продажу российской нефти индийским НПЗ за юани — прим. «Ленты.ру»), но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — заключил чиновник Минфина.