Экономист рассказал, чем грозит запрет импорта рыбы из Японии

На фоне ограничений импорта рыбы и морепродуктов из Японии можно ожидать повышения цен, в том числе и на отечественную продукцию, но рост будет небольшой. Дело в том, что поставки из Японии занимают весьма незначительную долю в российском импорте. И поэтому, в частности, переживать из-за возможного дефицита продукции также не приходится, — объяснил Разуваев.