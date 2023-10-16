В США заявили о намерении добиться роста издержек для РФ при транспортировке нефти морем

Администрация США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов, используемых, по мнению американской стороны, для этих целей. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд.
"Но, что также важно, мы рассматриваем множество различных способов повысить издержки, с которыми сталкивается "теневой флот". Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов", - сказал сотрудник Минфина США, выступая на семинаре в Институте Брукингса.
Он рассуждал о попытках Вашингтона и его союзников обеспечить соблюдение введенных странами Группы семи, ЕС и Австралией ограничений на стоимость российской нефти.