В США заявили о намерении добиться роста издержек для РФ при транспортировке нефти морем

"Но, что также важно, мы рассматриваем множество различных способов повысить издержки, с которыми сталкивается "теневой флот". Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов", - сказал сотрудник Минфина США, выступая на семинаре в Институте Брукингса.