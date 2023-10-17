Шольц заявил об оперативной замене российского газа в Германии

Германия заменила половину импорта российского газа поставками из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам Шольца, Германия смогла за короткое время компенсировать прекращение поставок российского газа, который ранее составлял около 50% энергетического импорта страны. Канцлер отметил, что решение о прекращении поставок приняла российская сторона, хотя против российского газа не было введено санкций.

Шольц заявил, что Германия может гордиться тем, что сумела оперативно найти альтернативные источники газа. В настоящее время страна активно развивает возобновляемую энергетику и строит терминалы для приема СПГ. Полный переход на «зеленые» источники энергии в ФРГ планируется к 2045 году.