В России не исключили возврата курса доллара к 60 рублям

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте. Или, наоборот, что-то в Америке должно произойти этакое, что было, например, в 2022 году, когда мы выстояли под санкциями, а в США были кризисные явления», — пояснил Беляев.