ЕЦБ протестирует цифровой евро

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение перейти к подготовительному этапу проекта цифрового евро, которым станет его тестирование. Об этом сообщает регулятор.

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Этап, включающий доработку свода правил, разработку платформы и инфраструктуры цифрового евро, начнется 1 ноября и продлится два года, по истечении которых может быть принято решение о переходе к следующему этапу подготовки.

Планируется, что при помощи цифрового евро на всей территории еврозоны частные лица смогут осуществлять электронные платежи без комиссии, а сам инструмент будет для них бесплатным. Граждане и предприятия будут расплачиваться через контролируемых посредников, таких как банки, которым предложенная модель компенсации обеспечит наличие стимулов для распространения цифрового евро, в то время как бизнесу будут предложены гарантии против чрезмерных сборов за обслуживание.