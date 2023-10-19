На Украине одобрили бюджет с рекордным дефицитом

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили проект государственного бюджета на 2024 год с рекордными дефицитом и расходами. Об этом сообщает Obozrevatel.

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За принятие законопроекта проголосовали 285 депутатов. В сообщении говорится, что главной проблемой бюджета стал глубокий дефицит, который можно покрыть только за счет международной поддержки.

Предусмотренные доходы бюджета составляют 1,746 триллиона гривен, а расходы — 3,308 триллиона гривен. Таким образом, дефицит бюджета оказался на уровне 1,59 триллиона.