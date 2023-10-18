Ливия собралась резко увеличить добычу

В 2024 году Ливия впервые за два десятилетия выставит на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории нефти и газа. Об этом на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе заявил представитель ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), передает ТАСС.

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По его словам, восстановление нефтегазового сектора страны достигло такого уровня, что теперь страна может предложить иностранным компаниям интересные проекты с совместным участием. Такое сотрудничество поможет Ливии резко нарастить добычу. За три года республика как крупный поставщик хочет выйти на уровень два миллиона баррелей в сутки.

В августе этого года Ливия добывала 1,15 миллиона баррелей. Член ливийской делегации напомнил, что минувшей весной совместно с российской компанией «Татнефть» было открыто новое месторождение нефти, что стало важным сигналом для мировых рынков о стабилизации ситуации в нефтяном секторе страны.