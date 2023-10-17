Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

«У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой, имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.