Силуанов: санкции негативно влияют на те страны, которые их вводят

Силуанов заявил, что санкции негативно влияют на те страны, которые их вводят
Санкции, конечно, негативно действуют на нашу страну, но не менее негативно они влияют на другие страны, которые их вводят, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.
По его словам, рост цен и ключевых ставок, сокращение логистических цепочек ощутила на себе вся мировая экономика.
"Нужно взвесить последствия от этих санкций не только для России, но и для других стран", - сказал министр.
Он подчеркнул, что сегодня необходимо прийти к разумным решениям, перестав вводить новые рестрикции и ограничения, которые неоднозначно влияют на мировую экономику.
При этом, Силуанов подчеркнул, что Россия к санкциям уже адаптировалась.
Основное влияние на нашу страну они оказали в прошлом году, говорит министр. Тогда произошло резкое сокращение возможностей по расчетам, по продаже своих экспортных товаров, получению импорта.
Все это привело к росту инфляции, дисбалансу по валютным курсам, и в целом негативу в экономике. Однако был принят ряд антикризисных решений. Людям дополнительно проиндексировали пенсии, для семей с детьми были введены новые пособия. Правительство поддержало промышленность, чтобы переориентировать ее выпускать те товары, которые ранее закупались за рубежом.
"Меры поддержки дали результат по ускорению экономической активности, росту инвестиций", - подчеркнул Силуанов.
Как результат, несмотря на все ограничения и нестабильность мировой экономики, финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво, говорит он. Реальные доходы населения растут, динамика инфляционных показателей снижается.
Глава Минфина также отметил, что теперь Россия стремится развивать свои технологии и меньше зависеть от тех ограничений, которые вводят недружественные России страны.