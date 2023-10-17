Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году будет чуть больше 1%

"Финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво. Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета порядка одного с небольшим процентов, что ниже запланированных 2%", - сказал Силуанов.