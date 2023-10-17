Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году будет чуть больше 1%
Дефицит бюджета РФ в 2023 году будет чуть больше 1% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.
"Финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво. Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета порядка одного с небольшим процентов, что ниже запланированных 2%", - сказал Силуанов.
При этом министр отметил, что в следующий трехлетний период Минфин планирует дефицит бюджета РФ ниже 1% ВВП.
"В последующие три года дефицит бюджета мы планируем на уровне ниже 1%", - добавил Силуанов.