Сийярто: Россия заверила Венгрию в поставке газа

Сийярто заявил, что Россия заверила Венгрию в поставке газа
Россия заверила Венгрию, что компания "Газпром" полностью выполнит контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на намерение Болгарии повысить стоимость его транзита по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД отметил, что решение Болгарии увеличить стоимость прокачки российского газа обсуждалось на этой встрече, где также присутствовали вице-премьер РФ Александр Новак и руководитель "Газпрома"Алексей Миллер.
"Генеральный директор "Газпрома" заверил нас, что компания продолжит выполнять свои обязательства, то есть поставлять в Венгрию необходимое количество природного газа в соответствии с нашим долгосрочным контрактом", - сказал Сийярто в интервью телеканалу М1.
"Это подтвердил заместитель премьер-министра, который отвечает за энергетические вопросы, и президент Путин также дал понять, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", - заявил министр.