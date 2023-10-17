Шекель рухнул до восьмилетнего минимума

Израильский шекель на этой неделе достиг самого низкого уровня по отношению к доллару за более чем восемь лет, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими последствиями конфликта Израиля с ХАМАС.

Шекель превысил отметку 4 за доллар — это произошло впервые с 20 марта 2015 года, сообщает MarketWatch. Тогда, как известно, доллар начал широкомасштабное ралли, которое в конечном итоге привело его почти к паритету с евро.