Шекель рухнул до восьмилетнего минимума
Израильский шекель на этой неделе достиг самого низкого уровня по отношению к доллару за более чем восемь лет, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими последствиями конфликта Израиля с ХАМАС.
Шекель превысил отметку 4 за доллар — это произошло впервые с 20 марта 2015 года, сообщает MarketWatch. Тогда, как известно, доллар начал широкомасштабное ралли, которое в конечном итоге привело его почти к паритету с евро.
Теперь инвесторы опасаются, что экономика Израиля может пострадать от массовой мобилизации, необходимой для войны с ХАМАС. Кроме того, есть риск разрастания конфликта — в него могут вступить другие страны, такие как Иран.