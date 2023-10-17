Россия занимает второе место после США по поставкам СПГ в Грецию

В Греции заявили, что Россия занимает второе место после США по поставкам СПГ в страну
Россия продолжает занимать второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию (через СПГ-терминал в Ревитусе под Афинами) в течение девяти месяцев 2023 года, на первом месте находятся США. Это следует из данных, которые опубликованы на сайте компании - оператора газотранспортной системы Греции DESFA.
По данным компании, СПГ-терминал в Ревитусе являлся главными воротами поступления природного газа в страну в этот период, за ним следовал пункт импорта трубопроводного газа в местечке Сидирокастро, поток которого сократился примерно на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Сокращение внутреннего потребления природного газа в самой Греции привело к уменьшению объемов природного газа, который импортируется через терминал в Ревитусе и составляет 47,75% общего объема импорта газа. За 9 месяцев этого года 34 танкерами из 7 разных стран было выгружено около 24,04 ТВт-ч СПГ. 38,92% этого объема СПГ поступило из США (9,36 ТВт-ч). На втором месте был импорт из России (6,27 ТВт-ч), затем следуют Египет (3,02 ТВт-ч), Алжир (2,97 ТВт-ч), Норвегия (0,97 ТВт-ч), Нигерия (0,94 ТВт-ч) и Испания (0,51 ТВт-ч)", - говорится в сообщении.
Россия начала поставлять партии СПГ в Грецию во второй половине прошлого года и вышла на второе место по его экспорту в эту страну в первой половине нынешнего года.
По данным DESFA, за период январь - сентябрь 2023 года внутреннее потребление природного газа в Греции составило 38,07 ТВт-ч, сократившись с 44,98 ТВт-ч в соответствующий период прошлого года, главным образом из-за мягкой зимы.
В свою очередь Греция реэкспортировала часть природного газа, поступающего в национальную газотранспортную систему.
"Поставки природного газа на экспорт составили примерно 14,52 ТВт-ч, что на 28,89% меньше, чем в прошлом году. Это сокращение в основном связано с началом эксплуатации трубопровода IGB (межсистемный газопровод между Греций и Болгарией, Interconnector Greece-Bulgaria) с 1 октября 2022 года, по которому теперь в Болгарию подается азербайджанский природный газ, который до этого транспортировался в соседнюю страну через национальную газотранспортную систему", - отметила компания.