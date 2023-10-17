Силуанов рассказал об ответе России Западу за использование замороженных активов

Силуанов рассказал, как Россия ответит Западу за использование замороженных активов
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва зеркально ответит странам Запада, если те решат использовать замороженные российские активы. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на арабский телеканал Asharq.
«У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», — заявил он.
Силуанов также уточнил, что конфискация российских золотовалютных резервов подрывает доверие к западным институтам.
Ранее в парламент Эстонии направили законопроект, разрешающий легализацию изъятия замороженных российских активов.
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