Венгрия и Сербия обещали ответить на повышение Болгарией платы за транзит российского газа

Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит газа РФ со стороны Болгарии. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

«Это решение Болгарии является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран», — сказал он.

Также Сийярто назвал действия Софии «необоснованными», поскольку поставки российского газа не находятся под санкциями и таким образом мера противоречит не только принципу европейской солидарности, но и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров. Кроме того он считает, что действия Болгарии могут «поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран».