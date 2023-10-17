Венгрия и Сербия обещали ответить на повышение Болгарией платы за транзит российского газа
Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит газа РФ со стороны Болгарии. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».
«Это решение Болгарии является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран», — сказал он.
Также Сийярто назвал действия Софии «необоснованными», поскольку поставки российского газа не находятся под санкциями и таким образом мера противоречит не только принципу европейской солидарности, но и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров. Кроме того он считает, что действия Болгарии могут «поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран».
При этом Сийярто указал, что Москва заверила Будапешт, что выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на действия Софии. Однако, по его словам, Венгрия и Сербия не намерены оставлять «этот враждебный шаг Болгарии без ответ» и вскоре опубликуют совместную резолюцию правительств двух стран.