В Чехии заявили о намерении избавиться от зависимости от топлива из РФ
В ближайшие месяцы Чехия намерена избавиться от зависимости от российской нефти и ядерного топлива для АЭС. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петр Фиала, передает «Прайм».
«Мы планируем в течение нескольких ближайших месяцев полностью избавиться от зависимости от российской нефти. То же самое произойдет в ближайшее время и с поставками ядерного топлива из РФ для наших АЭС», — сказал он.
Фиала напомнил, что ранее Чехия уже избавилась от зависимости от российского газа. Несмотря на это, по его мнению, страна «должна стать гораздо более сильным государством в области энергетики», в том числе в контроле над ключевым сырьем. В связи с этим Фиала назвал «энергетическую безопасность и суверенитет важнейшим условием нацбезопасности».
На пути к данной цели, по его словам, Чехия уже получила долю в западных терминалах СПГ и купила оператора газопровода Net4Gas. Также страна готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL и намерена построить новые обычные и малые модульные ядерные реакторы.