В Чехии заявили о намерении избавиться от зависимости от топлива из РФ

В ближайшие месяцы Чехия намерена избавиться от зависимости от российской нефти и ядерного топлива для АЭС. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петр Фиала, передает «Прайм».

«Мы планируем в течение нескольких ближайших месяцев полностью избавиться от зависимости от российской нефти. То же самое произойдет в ближайшее время и с поставками ядерного топлива из РФ для наших АЭС», — сказал он.

Фиала напомнил, что ранее Чехия уже избавилась от зависимости от российского газа. Несмотря на это, по его мнению, страна «должна стать гораздо более сильным государством в области энергетики», в том числе в контроле над ключевым сырьем. В связи с этим Фиала назвал «энергетическую безопасность и суверенитет важнейшим условием нацбезопасности».