Нефть резко подорожала на фоне войны Израиля и ХАМАС

На торгах утром в среду, 18 октября, биржевая стоимость нефти Brent достигла 91,65 доллара за баррель — нефть подорожала на 1,75 доллара к закрытию предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В то же время бочка нефти WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожала на 1,93 доллара (2,23 процента), до 88,59 доллара, передает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что цены на нефть растут на фоне войны Израиля и ХАМАС. Уоррен Паттерсон из ING Groep NV заявил, что расширение конфликта повысит риски по поставкам топлива на рынок, уже сейчас испытывающий дефицит.

Кроме того, на прошлой неделе запасы энергоресурсов в США упали на 4,4 миллиона баррелей. 18 октября данные о запасах американских ресурсов будут опубликованы снова. Эксперты ожидают, что запасы нефти сократятся на 300 тысяч баррелей, что также влияет на цены.