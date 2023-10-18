Нефть резко подорожала на фоне войны Израиля и ХАМАС
На торгах утром в среду, 18 октября, биржевая стоимость нефти Brent достигла 91,65 доллара за баррель — нефть подорожала на 1,75 доллара к закрытию предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В то же время бочка нефти WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожала на 1,93 доллара (2,23 процента), до 88,59 доллара, передает «Интерфакс».
Агентство отмечает, что цены на нефть растут на фоне войны Израиля и ХАМАС. Уоррен Паттерсон из ING Groep NV заявил, что расширение конфликта повысит риски по поставкам топлива на рынок, уже сейчас испытывающий дефицит.
Кроме того, на прошлой неделе запасы энергоресурсов в США упали на 4,4 миллиона баррелей. 18 октября данные о запасах американских ресурсов будут опубликованы снова. Эксперты ожидают, что запасы нефти сократятся на 300 тысяч баррелей, что также влияет на цены.
Ранее экономист, эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, что до конца года стоимость нефти Brent достигнет ста долларов за баррель. Он отмечал, что на рост цен будет влиять ситуация на Ближнем Востоке и снижение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией.