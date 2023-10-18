В России собрались пересмотреть способ сбора нефтегазовых доходов

В 2024 году цена отсечения для нефти в рамках бюджетного правила будет установлена на уровне 75 баррелей за баррель североморской марки Brent. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов (Минфина) России.

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Под ценой отсечения подразумевается пороговая стоимость сырья, при превышении которой вся разница направляется в резерв для формирования государственных накоплений. Изменение способа сбора нефтегазовых доходов, согласно планам Минфина, будет заключаться в том, что в следующем году в ведомстве не станут использовать фактическую цену российской нефти Urals. Базовая стоимость сырья будет определяться как разность среднегодовых котировок североморской нефтяной смеси North Sea Dated, публикуемых агентством Argus, и фиксированного дисконта в размере 15 долларов за баррель. В последующие годы Минфин планирует включить в формулу расчета национальный индекс нефти.

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Бюджетное правило в России ввели для перевода сверхдоходов от экспорта нефти и газа в накопления путем покупки валюты. Однако в марте 2022 года его действие приостановили из-за новых санкций, а в 2023-м его стали применять с новыми параметрами. Из механизма исключили цену отсечения по Urals — валюту в Фонд национального благосостояния стали закупать или продавать исходя из фактических нефтегазовых доходов за месяц.

Базовый уровень Минфин тогда установил на уровне 585,1-694,3 миллиарда рублей в зависимости от конкретного месяца года. Если нефтегазовые доходы превышали планку, то власти закупали валюту, а в противном случае — продавали. Однако на фоне резкого падения курса рубля в Центробанке заявили, что с 10 августа до конца 2023 года перестанут покупать валюту в рамках бюджетного правила. С тех пор в России стали обсуждаться возможные способы изменения способа расчета нефтегазовых доходов.